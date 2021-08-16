Фермерські господарства виробляють понад 85% світових обсягів аграрної продукції, тоді як в Україні цей показник ледь перевищує 10%.
Дивися повний текст В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 сер, 2021 01:22
В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва.
Додано: Вів 17 сер, 2021 01:22
"в бывших республиках СССР ситуация противоположная: доля семейных ферм составляет 5−15%" - качественно коммуняки коллективизацию провели: зажиточное крестьянство извели на корню.
Додано: Вів 17 сер, 2021 06:44
Да эти фермеры просто менее рентабельны чем крупные хозяйства. Недаром после коллективизации про "голодоморы", которые в царской России повторялись каждые 5 лет, забыли!
Додано: Вів 17 сер, 2021 07:08
Alexnik , та невже?
Голодомор 32-33 років був не лише в Україні, но в інших регіонах колишнього СРСР.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|