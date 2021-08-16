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Співробітники Мінцифри першими в Україні почнуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 сер, 2021 09:43
Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Мінцифри першими в Україні почнуть отримувати зарплату віртуальною гривнею. України посідають перше місце у світі по швидкій адаптації до електронних активів.
Дивися повний текст Співробітники Мінцифри першими в Україні почнуть отримувати зарплату віртуальною гривнею
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Додано: Вів 17 сер, 2021 09:43
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