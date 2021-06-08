|
|
Збитки на будівництві Подільського моста: причетним...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 сер, 2021 14:10
Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці повідомили про підозру посадовим особам профільного комунального підприємства і товариства-генпідрядника. Їм інкримінують привласнення коштів територіальної громади міста Києва і службову недбалість.
Дивися повний текст Збитки на будівництві Подільського моста: причетним повідомлено про підозру
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94990
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 17 сер, 2021 14:10
Вчора у відповідь на кримінальну справу Віталік звернення до громадян озвучив, сьогодні що нам чекати? )))
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1765
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор