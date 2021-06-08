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Збитки на будівництві
Подільського моста: причетним...

Збитки на будівництві Подільського моста: причетним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:10

Збитки на будівництві Подільського моста: причетним...

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці повідомили про підозру посадовим особам профільного комунального підприємства і товариства-генпідрядника. Їм інкримінують привласнення коштів територіальної громади міста Києва і службову недбалість.

Дивися повний текст Збитки на будівництві Подільського моста: причетним повідомлено про підозру.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:10

Вчора у відповідь на кримінальну справу Віталік звернення до громадян озвучив, сьогодні що нам чекати? )))
unicdima
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