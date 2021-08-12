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Кличко відреагував на нові обшуки в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 сер, 2021 14:15
Пропонуємо до обговорення:
Київський міський голова заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни.
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R2
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Додано: Вів 17 сер, 2021 14:15
І до такої новини ні одного комента?
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unicdima
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Додано: Вів 17 сер, 2021 17:34
Виталика в президенты! Чем не альтернатива Зеленскому...
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rapyd777
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Додано: Сер 18 сер, 2021 00:09
rapyd777 написав:
Виталика в президенты! Чем не альтернатива Зеленскому...
поклонники ворья пожаловали.
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unicdima
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Додано: Сер 18 сер, 2021 06:54
Ага, "менять Киев..."... Скорее "уничтожать"!
Надеюсь этого отбитого отстранят нах, вместе с "молодой командой".
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panzershreck1921
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