За останній рік % іпотечних кредитів в Україні відзначає значне зростання.
Дивися повний текст Бум іпотечного кредитування в Україні. Що важливо знати про кредити на нерухомість?.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 18:38
Бум іпотечного кредитування в Україні. Що важливо знати...
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Дивися повний текст Бум іпотечного кредитування в Україні. Що важливо знати про кредити на нерухомість?.
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