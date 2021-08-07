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«Нафтогаз» за 15 років
інвестував у видобуток...

«Нафтогаз» за 15 років інвестував у видобуток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 07:39

«Нафтогаз» за 15 років інвестував у видобуток...

Пропонуємо до обговорення:
НАК «Нафтогаз України» за 15 років інвестував у видобуток концесійних нафтогазових ділянок вуглеводнів у Єгипті близько $580 млн.

Дивися повний текст «Нафтогаз» за 15 років інвестував у видобуток вуглеводнів у Єгипті $580 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 07:39

А де вихлоп?
Здається це звичайна корупційна схема по крадіжці бюджетних коштів.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:31

unicdima Та да. Нет пророка в своем отечестве. Куда то за бугор платим, а у себя почему то проблемы с добычей. В общем наверно таки тырят.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 02:22

Коболев молодец, знал что рано или позно ему тут ласты склеят, видать инвестировал в свое будущее. А вы тут лохи за доставку еще платите.
tigr-uu
 
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