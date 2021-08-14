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Більше ніж половина українців вважає шкідливим для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 сер, 2021 08:46
Пропонуємо до обговорення:
54,6% українців вважають шкідливим отримання Україною кредиту від ЄС у розмірі EUR1,2 млрд на підставі зобов'язань дозволити величезні зарплати для членів наглядових рад державних компаній, в які входить багато іноземців, віддати іноземцям можливість закуповувати ліки для України, поставити схвалених людей на чолі податкової, митниці та судової системи.
Дивися повний текст Більше ніж половина українців вважає шкідливим для країни отримання кредиту від ЄС на підставі низки зобов'язань
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