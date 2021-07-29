RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як завчасно потурбуватись про
безпеку своїх коштів у банку

Як завчасно потурбуватись про безпеку своїх коштів у банку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 19:12

Як завчасно потурбуватись про безпеку своїх коштів у банку

Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви вирішили зберігати гроші на депозиті в банку, насамперед переконайтесь, що ваші гроші надійно захищені.

Дивися повний текст Як завчасно потурбуватись про безпеку своїх коштів у банку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95003
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 19:13

Це не про нас.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2396
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Активи збанкрутілого банку «Аркада» оцінили в 9 грн —...
R2 » Сер 05 тра, 2021 11:33
8 1438
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 сер, 2021 09:23
lvn152
«Українці гинуть за безпеку Європи»: дипломати 9 країн...
R2 » Вів 03 сер, 2021 10:27
5 550
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 07:24
yegres
Списання коштів в Приват24: в банку пояснили ситуацію 1, 2
R2 » Чет 29 лип, 2021 10:59
10 871
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 сер, 2021 09:58
anafemauo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2230)
18.08.2021 21:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.