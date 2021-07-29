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Як завчасно потурбуватись про безпеку своїх коштів у банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 сер, 2021 19:12
Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви вирішили зберігати гроші на депозиті в банку, насамперед переконайтесь, що ваші гроші надійно захищені.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 19:13
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