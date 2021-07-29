Якщо ви вирішили зберігати гроші на депозиті в банку, насамперед переконайтесь, що ваші гроші надійно захищені.
Дивися повний текст Як завчасно потурбуватись про безпеку своїх коштів у банку.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 19:12
Як завчасно потурбуватись про безпеку своїх коштів у банку
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Дивися повний текст Як завчасно потурбуватись про безпеку своїх коштів у банку.
Додано: Чет 19 сер, 2021 08:40
прежде всего обращаясь в банк стоит помнить, что надёжность банка не может быть выше надёжности страны...
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