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На столичних дорогах з'явився
«фантом»: перевіряють...

На столичних дорогах з'явився «фантом»: перевіряють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:26

На столичних дорогах з'явився «фантом»: перевіряють...

Пропонуємо до обговорення:
Фотографію опублікували в соцмережі.

Дивися повний текст На столичних дорогах з'явився «фантом»: перевіряють швидкість машин.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:59

  Ratatui написав:И за это стоял майдан? Ещё один из способов как побрить лохов.

Нет, конечно! Майдан стоял за свободу! Свободу ездить 150 км/ч по городу, свободу проезжать прекрестки на красный свет, свободу проехать по встречке, если "очень нужно".
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 08:15

  Gastarbaiter написав:
  Ratatui написав:И за это стоял майдан? Ещё один из способов как побрить лохов.

Нет, конечно! Майдан стоял за свободу! Свободу ездить 150 км/ч по городу, свободу проезжать прекрестки на красный свет, свободу проехать по встречке, если "очень нужно".


Именно за такую анархию и безделье он и стоял. Поэтому фантомы это подло по отношению к хероям.
Ratatui
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