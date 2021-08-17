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Дивися повний текст На столичних дорогах з'явився «фантом»: перевіряють швидкість машин.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 21:26
На столичних дорогах з'явився «фантом»: перевіряють...
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Дивися повний текст На столичних дорогах з'явився «фантом»: перевіряють швидкість машин.
Додано: Сер 18 сер, 2021 21:59
Додано: Чет 19 сер, 2021 08:15
Именно за такую анархию и безделье он и стоял. Поэтому фантомы это подло по отношению к хероям.
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