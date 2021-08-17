На столичних дорогах з'явився «фантом»: перевіряють...
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yanyura Знак для стаціонарних камер. В жодній країні авто фантоми ніяких попереджувальних знаків не мають. На то вони і фантоми. І правилах дорожнього руху цих країн вони ніяк не прописані, тим не менш вони існують і живі люди (які мають гроші на юристів) платять реальні штрафи.
Ratatui написав:Именно за такую анархию и безделье он и стоял. Поэтому фантомы это подло по отношению к хероям.
В Польше полицаи вообще звери: снимают с дрона нарушения, а сами стоят в километре дальше и тормозят нарушителей. Вот где настоящая подлость!
Такое издевательство в виде всяких хитроумных измерителей скорости не толко в Польше когда тебя через пару км принимают люди с жезлом. Но это предателство по отношению к неработаемущу отребью которое считает себя патриотами и бегает по всяким тупым митингам. Не за это бились патриоты.
papchik написав:Мне кажется если меня будет пытаться остановить гражданская машина без опознавательных знаков с проблесковыми маяками. Я опротестую в суде 100%.
Документ 580-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.08.2021
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Національну поліцію ... Стаття 40. Застосування технічних приладів та технічних засобів, що мають функції виявлення радіаційних, хімічних, біологічних та ядерних загроз, фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису
1. Поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на однострої, у/на службових транспортних засобах, у тому числі без кольорографічних схем, розпізнавальних знаків та написів, монтувати/розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель фото- і відеотехніку, у тому числі техніку, що працює в автоматичному режимі, технічні засоби з виявлення та/або фіксації правопорушень, радіаційних, хімічних, біологічних та ядерних загроз, а також використовувати інформацію, отриману з фото- і відеотехніки, що перебуває в чужому володінні, з метою:
{Абзац перший частини першої статті 40 в редакції Закону № 1231-IX від 16.02.2021} ... 2. Інформація про змонтовану/розміщену фототехніку і відеотехніку, технічні засоби з виявлення та/або фіксації правопорушень, радіаційних, хімічних, біологічних та ядерних загроз повинна бути розміщена на видному місці.
{Частина друга статті 40 в редакції Закону № 1231-IX від 16.02.2021}
papchik написав:Мне кажется если меня будет пытаться остановить гражданская машина без опознавательных знаков с проблесковыми маяками. Я опротестую в суде 100%.
Документ 580-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.08.2021
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Національну поліцію ... Стаття 40. Застосування технічних приладів та технічних засобів, що мають функції виявлення радіаційних, хімічних, біологічних та ядерних загроз, фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису
1. Поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на однострої, у/на службових транспортних засобах, у тому числі без кольорографічних схем, розпізнавальних знаків та написів, монтувати/розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель фото- і відеотехніку, у тому числі техніку, що працює в автоматичному режимі, технічні засоби з виявлення та/або фіксації правопорушень, радіаційних, хімічних, біологічних та ядерних загроз, а також використовувати інформацію, отриману з фото- і відеотехніки, що перебуває в чужому володінні, з метою:
{Абзац перший частини першої статті 40 в редакції Закону № 1231-IX від 16.02.2021} ... 2. Інформація про змонтовану/розміщену фототехніку і відеотехніку, технічні засоби з виявлення та/або фіксації правопорушень, радіаційних, хімічних, біологічних та ядерних загроз повинна бути розміщена на видному місці.
{Частина друга статті 40 в редакції Закону № 1231-IX від 16.02.2021}