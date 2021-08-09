Кабінет міністрів додав вакцину від COVID-19 Janssen (Johnson&Johnson) у список, після вакцинації якими видається COVID-сертифікат.
Дивися повний текст Україна схвалила ще одну вакцину для видачі COVID-сертифікатів.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 07:33
Україна схвалила ще одну вакцину для видачі...
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Дивися повний текст Україна схвалила ще одну вакцину для видачі COVID-сертифікатів.
Додано: Чет 19 сер, 2021 07:33
Эффективность вакцины Ad26.COV2.S составляет 66,9%, а потом подумали и решили написать - Эффективность против Дельта штамма составляет 85%
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