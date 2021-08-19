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У Dozorro розповіли, скільки витратили на святкування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:42
Пропонуємо до обговорення:
До підготовки святкування 30-річчя Дня Незалежності витратили майже 200 млн грн.
Дивися повний текст У Dozorro розповіли, скільки витратили на святкування Дня Незалежності
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:42
А якже 5млрд про які нам казали порошенківські ЗМІ?
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unicdima
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:06
Яке Dozorro??? Виправте заголовок.
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egorlova987
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