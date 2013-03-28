Куплю кредитну спілку з ліцензіями по можливості без депозитів та кредитів.
НЕ дорого.
0950340068
Розгляну усі увкаві робочі варіанти
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:53
Купівля кредитної спілки
Куплю кредитну спілку з ліцензіями по можливості без депозитів та кредитів.
НЕ дорого.
0950340068
Розгляну усі увкаві робочі варіанти
|