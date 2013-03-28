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Купівля кредитної спілки

Купівля кредитної спілки
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:53

Купівля кредитної спілки

Куплю кредитну спілку з ліцензіями по можливості без депозитів та кредитів.
НЕ дорого.
0950340068
Розгляну усі увкаві робочі варіанти
roman_boychuk
 
Повідомлень: 2
З нами з: 16.08.21
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