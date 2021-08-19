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За 5 років державний зернотрейдер
«назбиткував» на понад...

За 5 років державний зернотрейдер «назбиткував» на понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:48

За 5 років державний зернотрейдер «назбиткував» на понад...

Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі 2021 року "Державна продовольчо-зернова корпорація України" отримала чисті збитки на суму 87,5 млн грн, за 5 років збитки сягнули 10 млрд грн.

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