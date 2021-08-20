RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Инвестирование в
недвижимость в Киеве?

Инвестирование в недвижимость в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:18

Инвестирование в недвижимость в Киеве?

Что скажете об инвестировании в квартиры премиум класса в Киеве? Стоит ли?
Какие риски?
Рассматриваю покупку квартиры в Печерском районе.
Или лучше выбрать другой район?
Telger
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 8377, 8378, 8379
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
83789 12039232
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 сер, 2021 17:23
kingkongovets
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2128, 2129, 2130
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21299 3826377
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 сер, 2021 07:12
hume
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 50, 51, 52
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
510 267002
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 16:42
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1147)
21.08.2021 20:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.