Что скажете об инвестировании в квартиры премиум класса в Киеве? Стоит ли?
Какие риски?
Рассматриваю покупку квартиры в Печерском районе.
Или лучше выбрать другой район?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:18
Инвестирование в недвижимость в Киеве?
Что скажете об инвестировании в квартиры премиум класса в Киеве? Стоит ли?
Какие риски?
Рассматриваю покупку квартиры в Печерском районе.
Или лучше выбрать другой район?
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