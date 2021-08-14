Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 сер, 2021 15:07
Поэтому пенсионные взносы платить нет никакого смысла.
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vladkokovlad007
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