RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Грошей на всіх не вистачає: 60%
українців залишаться без...

Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 15:07

Поэтому пенсионные взносы платить нет никакого смысла.
vladkokovlad007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 25.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Cезон знижок: як українців обманюють на розпродажах
R2 » Чет 19 сер, 2021 21:08
1 93
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 сер, 2021 21:08
coubtrend
Українців попередили про нову аферу шахраїв
R2 » Вів 17 сер, 2021 12:31
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 сер, 2021 12:32
maestro71
Борги за комуналку: в яких випадках в українців... 1, 2
R2 » Суб 14 сер, 2021 16:34
12 1333
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 сер, 2021 12:15
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18403)
21.08.2021 16:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.