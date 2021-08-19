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У Мінекономіки анонсували додаткові заходи для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 сер, 2021 13:55
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 16 серпня 2021 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних склала 315 тисяч осіб. Це на 179 тисяч осіб або 36% менше, ніж на цю дату минулого року.
Дивися повний текст У Мінекономіки анонсували додаткові заходи для працевлаштування безробітних
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