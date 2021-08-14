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Українці в цьому році заплатили 37 млн грн транспортного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 сер, 2021 19:40
Пропонуємо до обговорення:
Протягом січня-липня 2021 року фізичні особи - платники транспортного податку сплатили до місцевих бюджетів 37 млн грн транспортного податку.
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