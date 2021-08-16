NASA тимчасово зупинило співпрацю зі SpaceX за контрактом розробки і виробництва місячного посадкового модуля для місії «Артеміда».
Дивися повний текст NASA припинило співпрацю зі SpaceX через позов Blue Origin.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 сер, 2021 09:06
NASA припинило співпрацю зі SpaceX через позов Blue Origin
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст NASA припинило співпрацю зі SpaceX через позов Blue Origin.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|