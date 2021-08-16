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NASA припинило співпрацю зі
SpaceX через позов Blue Origin

NASA припинило співпрацю зі SpaceX через позов Blue Origin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 09:06

NASA припинило співпрацю зі SpaceX через позов Blue Origin

Пропонуємо до обговорення:
NASA тимчасово зупинило співпрацю зі SpaceX за контрактом розробки і виробництва місячного посадкового модуля для місії «Артеміда».

Дивися повний текст NASA припинило співпрацю зі SpaceX через позов Blue Origin.
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