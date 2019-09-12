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Нова версія Tesla Model Y зможе проїжджати 640 км без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 сер, 2021 11:09
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє The Driven, компанія Tesla готує до випуску нову версію кросовера Model Y зі значно збільшеною дальністю ходу. Версія з умовною назвою Super Long Range повинна проїжджати без підзарядки до 640 км.
Дивися повний текст Нова версія Tesla Model Y зможе проїжджати 640 км без підзарядки
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