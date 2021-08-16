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Міністр про податкову амністію: скоро не можна буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 сер, 2021 09:17
Пропонуємо до обговорення:
Податкова амністія в Україні дозволить легалізувати свої доходи людям, які в 90-ті роки і на початку нульових заробляли гроші поза правовим полем.
Дивися повний текст Міністр про податкову амністію: скоро не можна буде просто дістати гроші і заплатити за велику покупку
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Додано: Сер 25 сер, 2021 09:17
C официальной зарплатой в 96 000 грн/месяц на предыдущем месте работы Олег Немчінов (Міністество молоді та спорту України) - конечно можно такое рассказывать.
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BIGor
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