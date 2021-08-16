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Міністр про податкову амністію:
скоро не можна буде...

Міністр про податкову амністію: скоро не можна буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 09:17

Міністр про податкову амністію: скоро не можна буде...

Пропонуємо до обговорення:
Податкова амністія в Україні дозволить легалізувати свої доходи людям, які в 90-ті роки і на початку нульових заробляли гроші поза правовим полем.

Дивися повний текст Міністр про податкову амністію: скоро не можна буде просто дістати гроші і заплатити за велику покупку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 09:17

C официальной зарплатой в 96 000 грн/месяц на предыдущем месте работы Олег Немчінов (Міністество молоді та спорту України) - конечно можно такое рассказывать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 12:28

  BIGor написав:C официальной зарплатой в 96 000 грн/месяц на предыдущем месте работы Олег Немчінов (Міністество молоді та спорту України) - конечно можно такое рассказывать.

Это ж грязными, наверное
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 01:16

Мамаша гетьманцова легализирует все имущество? Будет первая в очереди стоять?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 01:22

Отчитываться о происхождении денег придется не только при поступлении средств на карту, но и при покупке, например, холодильника...
https://biz.today.ua/ru/finmonitoring-u ... u-pokupku/
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 07:01

в начале 90х в мене в 95 році на ощад книжці залишилось 5 т.,де гроші Державо!!!!!
rsln_bal
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 07:20

  hxbbgaf написав:Отчитываться о происхождении денег придется не только при поступлении средств на карту, но и при покупке, например, холодильника...
https://biz.today.ua/ru/finmonitoring-u ... u-pokupku/

А як будуть перевіряти походження грощей, витрачених на дорогу прості її тутку :?:

Там легко можна залищити за ніч вартість холодильника :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 07:59

  change_pm написав:
  hxbbgaf написав:Отчитываться о происхождении денег придется не только при поступлении средств на карту, но и при покупке, например, холодильника...
https://biz.today.ua/ru/finmonitoring-u ... u-pokupku/

А як будуть перевіряти походження грощей, витрачених на дорогу прості її тутку :?:

Там легко можна залищити за ніч вартість холодильника :mrgreen:

А чем покупка холодильника отличается от оплаты "эскорт" услуг ФОПу? -- терминал и там и там будет.
_hunter
 
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