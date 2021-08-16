Міністр про податкову амністію: скоро не можна буде...
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Додано: Сер 25 сер, 2021 09:17
Пропонуємо до обговорення:
Податкова амністія в Україні дозволить легалізувати свої доходи людям, які в 90-ті роки і на початку нульових заробляли гроші поза правовим полем.
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Міністр про податкову амністію: скоро не можна буде просто дістати гроші і заплатити за велику покупку
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R2
Робот новин
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Додано: Сер 25 сер, 2021 09:17
C официальной зарплатой в 96 000 грн/месяц на предыдущем месте работы Олег Немчінов (Міністество молоді та спорту України) - конечно можно такое рассказывать.
BIGor
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Додано: Сер 25 сер, 2021 12:28
BIGor написав:
C официальной зарплатой в 96 000 грн/месяц на предыдущем месте работы Олег Немчінов (Міністество молоді та спорту України) - конечно можно такое рассказывать.
Это ж грязными, наверное
mvi
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Додано: Чет 26 сер, 2021 01:16
Мамаша гетьманцова легализирует все имущество? Будет первая в очереди стоять?
hxbbgaf
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Додано: Чет 26 сер, 2021 01:22
Отчитываться о происхождении денег придется не только при поступлении средств на карту, но и при покупке, например, холодильника...
https://biz.today.ua/ru/finmonitoring-u ... u-pokupku/
hxbbgaf
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Додано: Чет 26 сер, 2021 07:01
в начале 90х в мене в 95 році на ощад книжці залишилось 5 т.,де гроші Державо!!!!!
rsln_bal
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Додано: Чет 26 сер, 2021 07:20
А як будуть перевіряти походження грощей, витрачених на дорогу прості її тутку
Там легко можна залищити за ніч вартість холодильника
change_pm
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Додано: Чет 26 сер, 2021 07:59
change_pm написав:
А як будуть перевіряти походження грощей, витрачених на дорогу прості її тутку
Там легко можна залищити за ніч вартість холодильника
А чем покупка холодильника отличается от оплаты "эскорт" услуг ФОПу? -- терминал и там и там будет.
_hunter
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