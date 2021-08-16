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Міністр про податкову амністію:
скоро не можна буде...

Міністр про податкову амністію: скоро не можна буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 09:17

Міністр про податкову амністію: скоро не можна буде...

Пропонуємо до обговорення:
Податкова амністія в Україні дозволить легалізувати свої доходи людям, які в 90-ті роки і на початку нульових заробляли гроші поза правовим полем.

Дивися повний текст Міністр про податкову амністію: скоро не можна буде просто дістати гроші і заплатити за велику покупку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 09:17

C официальной зарплатой в 96 000 грн/месяц на предыдущем месте работы Олег Немчінов (Міністество молоді та спорту України) - конечно можно такое рассказывать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 12:28

  BIGor написав:C официальной зарплатой в 96 000 грн/месяц на предыдущем месте работы Олег Немчінов (Міністество молоді та спорту України) - конечно можно такое рассказывать.

Это ж грязными, наверное
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 01:16

Мамаша гетьманцова легализирует все имущество? Будет первая в очереди стоять?
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 01:22

Отчитываться о происхождении денег придется не только при поступлении средств на карту, но и при покупке, например, холодильника...
https://biz.today.ua/ru/finmonitoring-u ... u-pokupku/
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 07:01

в начале 90х в мене в 95 році на ощад книжці залишилось 5 т.,де гроші Державо!!!!!
rsln_bal
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 09:23

Сам разом із своїми родичами отримував незаконні доходи, а тепер звинувачує в цьому всіх законослухняних українців,які виживали за копійки і ще намагались щось заощадити. Тепер слуги народу хочуть в черговий раз обдерти, щоб отримувати самим міліонні зарплати. Гетманцев разом із Зеленським створюють рекетирську опг для пограбування українців. При цьому кричать про диджтиталізацію, а при купівлі холодильника Ви будете смушені шукати довідки і доказувати,що Ви не осел. Тепер кожна налогова шавка буде королем і викручувати Вам ркки. І наплювати Гетманцеву на Конcтитуцію України і права громадянина України, презумпцію невинуватості.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 10:48

Пояснення "Мама любит скорость" підійде для повної податкової амністії?
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 12:49

Какой бред. Внимательно читаем. В 90-е было такое правовое полн и т.п. значит нарушения закона не было. Что за глупость? Даже если бы и было. Срок давности давно истёк.
rokko_fishtr
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 23:12

Это всё легко обойти.
Надо всего лишь дорогую покупку делать в Оплату Частями.
Она может быть реально без комиссии или с комиссией 2-3% в месяц от первоначальной цены товара. Конечно если ты сразу 30 000 за айфон выложишь, налоговая может и заинтересоваться. А если в кредит да с наличием зарплаты (в любом банке) - то думаю лишних вопросов не будет....
Sanyok77
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