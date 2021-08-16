Міністр про податкову амністію: скоро не можна буде...
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Сам разом із своїми родичами отримував незаконні доходи, а тепер звинувачує в цьому всіх законослухняних українців,які виживали за копійки і ще намагались щось заощадити. Тепер слуги народу хочуть в черговий раз обдерти, щоб отримувати самим міліонні зарплати. Гетманцев разом із Зеленським створюють рекетирську опг для пограбування українців. При цьому кричать про диджтиталізацію, а при купівлі холодильника Ви будете смушені шукати довідки і доказувати,що Ви не осел. Тепер кожна налогова шавка буде королем і викручувати Вам ркки. І наплювати Гетманцеву на Конcтитуцію України і права громадянина України, презумпцію невинуватості.
Это всё легко обойти. Надо всего лишь дорогую покупку делать в Оплату Частями. Она может быть реально без комиссии или с комиссией 2-3% в месяц от первоначальной цены товара. Конечно если ты сразу 30 000 за айфон выложишь, налоговая может и заинтересоваться. А если в кредит да с наличием зарплаты (в любом банке) - то думаю лишних вопросов не будет....