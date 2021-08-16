Міністр про податкову амністію: скоро не можна буде...

Sanyok77 написав:Это всё легко обойти.
Надо всего лишь дорогую покупку делать в Оплату Частями.
Она может быть реально без комиссии или с комиссией 2-3% в месяц от первоначальной цены товара. Конечно если ты сразу 30 000 за айфон выложишь, налоговая может и заинтересоваться. А если в кредит да с наличием зарплаты (в любом банке) - то думаю лишних вопросов не будет....
проще налом насчитаться и не ипать себе мозги, а оплата частями и вообще любая проводка через банк скорее как раз и будет возбуждать органы налоговые (в будущем, когда будет автоматический обмен налоговой информацией).