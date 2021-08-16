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Міністр про податкову амністію:
скоро не можна буде...

Міністр про податкову амністію: скоро не можна буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 23:33

  Sanyok77 написав:Это всё легко обойти.
Надо всего лишь дорогую покупку делать в Оплату Частями.
Она может быть реально без комиссии или с комиссией 2-3% в месяц от первоначальной цены товара. Конечно если ты сразу 30 000 за айфон выложишь, налоговая может и заинтересоваться. А если в кредит да с наличием зарплаты (в любом банке) - то думаю лишних вопросов не будет....


проще налом насчитаться и не ипать себе мозги, а оплата частями и вообще любая проводка через банк скорее как раз и будет возбуждать органы налоговые (в будущем, когда будет автоматический обмен налоговой информацией).
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:52

Re: Міністр про податкову амністію: скоро не можна буде...

Sanyok77 написав:Это всё легко обойти.
Надо всего лишь дорогую покупку делать в Оплату Частями.
Она может быть реально без комиссии или с комиссией 2-3% в месяц от первоначальной цены товара. Конечно если ты сразу 30 000 за айфон выложишь, налоговая может и заинтересоваться. А если в кредит да с наличием зарплаты (в любом банке) - то думаю лишних вопросов не будет....
Никому ваши несчастные 30 тысяч не интересны
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:34

  Faceless написав:
Sanyok77 написав:Это всё легко обойти.
Надо всего лишь дорогую покупку делать в Оплату Частями.
Она может быть реально без комиссии или с комиссией 2-3% в месяц от первоначальной цены товара. Конечно если ты сразу 30 000 за айфон выложишь, налоговая может и заинтересоваться. А если в кредит да с наличием зарплаты (в любом банке) - то думаю лишних вопросов не будет....
Никому ваши несчастные 30 тысяч не интересны

Ну там просто речь за холодильник шла.
А они сейчас стоят в диапазоне от 15000 и до 30 000 грн.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 17:38

  Sanyok77 написав:
  Faceless написав:
Sanyok77 написав:Это всё легко обойти.
Надо всего лишь дорогую покупку делать в Оплату Частями.
Она может быть реально без комиссии или с комиссией 2-3% в месяц от первоначальной цены товара. Конечно если ты сразу 30 000 за айфон выложишь, налоговая может и заинтересоваться. А если в кредит да с наличием зарплаты (в любом банке) - то думаю лишних вопросов не будет....
Никому ваши несчастные 30 тысяч не интересны

Ну там просто речь за холодильник шла.
А они сейчас стоят в диапазоне от 15000 и до 30 000 грн.

От 7000 грн. стоят А+ холодильники.
BIGor
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