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Міністр про податкову амністію: скоро не можна буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 сер, 2021 23:33
Sanyok77 написав:
Это всё легко обойти.
Надо всего лишь дорогую покупку делать в Оплату Частями.
Она может быть реально без комиссии или с комиссией 2-3% в месяц от первоначальной цены товара. Конечно если ты сразу 30 000 за айфон выложишь, налоговая может и заинтересоваться. А если в кредит да с наличием зарплаты (в любом банке) - то думаю лишних вопросов не будет....
проще налом насчитаться и не ипать себе мозги, а оплата частями и вообще любая проводка через банк скорее как раз и будет возбуждать органы налоговые (в будущем, когда будет автоматический обмен налоговой информацией).
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Додано: Нед 29 сер, 2021 11:52
Sanyok77 написав:Это всё легко обойти.
Надо всего лишь дорогую покупку делать в Оплату Частями.
Она может быть реально без комиссии или с комиссией 2-3% в месяц от первоначальной цены товара. Конечно если ты сразу 30 000 за айфон выложишь, налоговая может и заинтересоваться. А если в кредит да с наличием зарплаты (в любом банке) - то думаю лишних вопросов не будет....
Никому ваши несчастные 30 тысяч не интересны
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Faceless
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Додано: Нед 29 сер, 2021 16:34
Faceless написав:
Sanyok77 написав:Это всё легко обойти.
Надо всего лишь дорогую покупку делать в Оплату Частями.
Она может быть реально без комиссии или с комиссией 2-3% в месяц от первоначальной цены товара. Конечно если ты сразу 30 000 за айфон выложишь, налоговая может и заинтересоваться. А если в кредит да с наличием зарплаты (в любом банке) - то думаю лишних вопросов не будет....
Никому ваши несчастные 30 тысяч не интересны
Ну там просто речь за холодильник шла.
А они сейчас стоят в диапазоне от 15000 и до 30 000 грн.
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Sanyok77
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Додано: Нед 29 сер, 2021 17:38
Sanyok77 написав: Faceless написав:
Sanyok77 написав:Это всё легко обойти.
Надо всего лишь дорогую покупку делать в Оплату Частями.
Она может быть реально без комиссии или с комиссией 2-3% в месяц от первоначальной цены товара. Конечно если ты сразу 30 000 за айфон выложишь, налоговая может и заинтересоваться. А если в кредит да с наличием зарплаты (в любом банке) - то думаю лишних вопросов не будет....
Никому ваши несчастные 30 тысяч не интересны
Ну там просто речь за холодильник шла.
А они сейчас стоят в диапазоне от 15000 и до 30 000 грн.
От 7000 грн. стоят А+ холодильники.
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BIGor
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