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Затори в Києві можна зменшити
на 20% за допомогою...

Затори в Києві можна зменшити на 20% за допомогою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 22:47

  Slon_Nosov написав:то есть перестать застраивать центр и лепить многоэтажные жк на старую инфраструктуру не вариант?

зы вчера ехал через виноградарь на оболонь, перед караваном на луговой, левый ряд - только поворот на бережанскую, средний - прямо и крайний левый сделали под общественный транспорт.
т.е для всего потока прямо оставили одну полосу!!! вот это интеллект! :evil:

типа как на шулявке в сторону телиги, под мостом дегтяревской.

Этот дебилизм дело рук урбанастов из Центра по організації дорожнього руху КМДА. Такой маразм они по всему городу лепят, могу долго перечислять улицы где из-за действий этих "рационализаторов" появились пробки.
Если разогнать этот Центр и ликвидировать все их нововведения то пробок уменьшится не менее чем на 20%.
unicdima
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