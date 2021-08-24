Затори в Києві можна зменшити на 20% за допомогою...

Slon_Nosov написав:то есть перестать застраивать центр и лепить многоэтажные жк на старую инфраструктуру не вариант?
зы вчера ехал через виноградарь на оболонь, перед караваном на луговой, левый ряд - только поворот на бережанскую, средний - прямо и крайний левый сделали под общественный транспорт.
т.е для всего потока прямо оставили одну полосу!!! вот это интеллект!
типа как на шулявке в сторону телиги, под мостом дегтяревской.
Этот дебилизм дело рук урбанастов из Центра по організації дорожнього руху КМДА. Такой маразм они по всему городу лепят, могу долго перечислять улицы где из-за действий этих "рационализаторов" появились пробки.
Если разогнать этот Центр и ликвидировать все их нововведения то пробок уменьшится не менее чем на 20%.