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Україна планує створити
стратегічний запас нафти

Україна планує створити стратегічний запас нафти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:47

Україна планує створити стратегічний запас нафти

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" вивчає питання будівництва резервуарного парку для зберігання стратегічних запасів нафти і нафтопродуктів. Планується побудувати на майданчику морського нафтового терміналу (МНТ) "Південний" (Одеська область).

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:47

У нас уже был стратегический запас зерна, но сотни тонн "сожрали"мыши,так же будет и с нефтью))
livs375
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Модератори: Ірина_, Модератор

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