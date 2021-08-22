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Україна планує створити стратегічний запас нафти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 сер, 2021 10:47
Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" вивчає питання будівництва резервуарного парку для зберігання стратегічних запасів нафти і нафтопродуктів. Планується побудувати на майданчику морського нафтового терміналу (МНТ) "Південний" (Одеська область).
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Додано: Сер 25 сер, 2021 10:47
У нас уже был стратегический запас зерна, но сотни тонн "сожрали"мыши,так же будет и с нефтью))
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