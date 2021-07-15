Орієнтовна кількість неврахованих державою «тіньових» заробітків сягає 50 млрд грн.
Дивися повний текст Гетманцев порахував, скільки грошей українці зберігають «під подушкою».
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Додано: Сер 25 сер, 2021 14:32
Гетманцев порахував, скільки грошей українці зберігають...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев порахував, скільки грошей українці зберігають «під подушкою».
Додано: Сер 25 сер, 2021 14:53
В статье совсем не о тех,кто заплатил все эти, вами неверно посчитанные проценты.
Додано: Сер 25 сер, 2021 16:16
Чо не хотят депозит под 0,5 годовых?А вообще интересно куда идут деньги корупционеров, нужно взять расширенное интервью у Порошенко или Зеленского
Додано: Сер 25 сер, 2021 18:17
посоветовал бы ему заработать честным трудом хоть гривну, прежде чем совать свой вонючий нос в дела граждан и считать их деньги под подушками.
Додано: Сер 25 сер, 2021 19:37
50 млрд матрасных грн в масштабах страны это мизер если раскидать на каждого жителя Украины,пусть начинает считать валюту здесь можно дать волю фантазии)))
Додано: Сер 25 сер, 2021 22:18
Пусть Гетманцев посчитает все свои деньги,вместо чужих, и заплатит налоги за всю жизнь.
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