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Гетманцев порахував, скільки
грошей українці зберігають...

Гетманцев порахував, скільки грошей українці зберігають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 14:32

Гетманцев порахував, скільки грошей українці зберігають...

Пропонуємо до обговорення:
Орієнтовна кількість неврахованих державою «тіньових» заробітків сягає 50 млрд грн.

Дивися повний текст Гетманцев порахував, скільки грошей українці зберігають «під подушкою».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 14:53

  straponesa написав:Это какой-то оксюморон, неучтенные доходы.
Шо государство коробит что деньги прошли мимо кассы?
А налогов 20%НДС +18%НДФЛ +1.5%ВОЕННЫЙ+22%СОЦСТРАХ =60% СУММАРНО как-бы не совсем обнаглели?
И почему мы до сих пор не живём как в США?

В статье совсем не о тех,кто заплатил все эти, вами неверно посчитанные проценты.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 16:16

Чо не хотят депозит под 0,5 годовых?А вообще интересно куда идут деньги корупционеров, нужно взять расширенное интервью у Порошенко или Зеленского
grig90vic
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 18:17

посоветовал бы ему заработать честным трудом хоть гривну, прежде чем совать свой вонючий нос в дела граждан и считать их деньги под подушками.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 18:20

Если эти 50 ярдов вывести из под матрасов - каким будет курс бакса?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 09:25

  smdtranz написав:посоветовал бы ему заработать честным трудом хоть гривну, прежде чем совать свой вонючий нос в дела граждан и считать их деньги под подушками.

Точно! Повідкушувати б їм, їх погані носи! :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 12:00

Гетьманцев пришел домой, глянул под подушку ... ;) Вывод - у Гетьманцева таки есть подушка :)
Igorten
 
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ему интересно у крупных бизнесменов вечно денег не хватает для налогов.простые гражданы еще не вымерли.значит что-то недоплатили государству.вот и предлагает как в советское время.первых ее годов существования добровольно отдать долг.может еще как за сорваный колосок-решение.......
tolja3334
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