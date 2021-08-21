Орієнтовна кількість неврахованих державою «тіньових» заробітків сягає 50 млрд грн.
Дивися повний текст Гетманцев порахував, скільки грошей українці зберігають «під подушкою».
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Додано: Сер 25 сер, 2021 14:32
Гетманцев порахував, скільки грошей українці зберігають...
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Дивися повний текст Гетманцев порахував, скільки грошей українці зберігають «під подушкою».
Додано: Сер 25 сер, 2021 14:53
В статье совсем не о тех,кто заплатил все эти, вами неверно посчитанные проценты.
Додано: Сер 25 сер, 2021 16:16
Чо не хотят депозит под 0,5 годовых?А вообще интересно куда идут деньги корупционеров, нужно взять расширенное интервью у Порошенко или Зеленского
Додано: Сер 25 сер, 2021 18:17
посоветовал бы ему заработать честным трудом хоть гривну, прежде чем совать свой вонючий нос в дела граждан и считать их деньги под подушками.
Додано: Чет 26 сер, 2021 09:25
Додано: Чет 26 сер, 2021 12:00
Гетьманцев пришел домой, глянул под подушку ... Вывод - у Гетьманцева таки есть подушка
Додано: Чет 26 сер, 2021 23:01
ему интересно у крупных бизнесменов вечно денег не хватает для налогов.простые гражданы еще не вымерли.значит что-то недоплатили государству.вот и предлагает как в советское время.первых ее годов существования добровольно отдать долг.может еще как за сорваный колосок-решение.......
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