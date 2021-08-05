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Президент Естонії порадила
не інвестувати в Україну

Президент Естонії порадила не інвестувати в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 16:01

Президент Естонії порадила не інвестувати в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Президент Естонії Керсті Кальюлайд відмовляє громадян своєї країни інвестувати в Україну.

Дивися повний текст Президент Естонії порадила не інвестувати в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 16:01

Ждем аналагчного совета от Зеленского по Украине
grig90vic
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 18:05

Государство не такое как надо.
Запал не той системы.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 19:52

Очень хорошо для месных олигархов - меньше конкуренции больше монополии
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:18

а вчера лису возле зелика терла а седня не вкладывайте в нас тогда мы будем рвать когти не 20 лет а 120.засунь свои советы поглубже.
afonya06
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:19

Re: Президент Естонії порадила не інвестувати в Україну

Да уж. Порадовала.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 22:17

Я с ней согласен.
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