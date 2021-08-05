Президент Естонії Керсті Кальюлайд відмовляє громадян своєї країни інвестувати в Україну.
Дивися повний текст Президент Естонії порадила не інвестувати в Україну.
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Додано: Сер 25 сер, 2021 16:01
Президент Естонії порадила не інвестувати в Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент Естонії порадила не інвестувати в Україну.
Додано: Сер 25 сер, 2021 19:52
Очень хорошо для месных олигархов - меньше конкуренции больше монополии
Додано: Сер 25 сер, 2021 20:18
а вчера лису возле зелика терла а седня не вкладывайте в нас тогда мы будем рвать когти не 20 лет а 120.засунь свои советы поглубже.
Додано: Сер 25 сер, 2021 20:19
Re: Президент Естонії порадила не інвестувати в Україну
Да уж. Порадовала.
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