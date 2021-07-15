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Українці відмовляються від
готівки: середній чек однієї...

Українці відмовляються від готівки: середній чек однієї...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 16:18

Українці відмовляються від готівки: середній чек однієї...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє НБУ

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 16:18

Только при расчете в супермаркетах, а при покупке машины, квартиры....
grig90vic
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 16:36

  grig90vic написав:Только при расчете в супермаркетах, а при покупке машины, квартиры....

После введения "учета расходов" -- как и в мордоре -- будут и машины/квартиры: получить пару лямов, которые ты ни на что потратить не можешь -- то еще развлечение...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 06:27

  _hunter написав:После введения "учета расходов" -- как и в мордоре -- будут и машины/квартиры: получить пару лямов, которые ты ни на что потратить не можешь -- то еще развлечение...

А кто вас заставляет лямы получать. Живите как все от зарплаты до зарплаты. Вот их эти проблемы не интересуют, не жизнь а сказка. Лесапед купи и катайся, никто слова не скажет, здоровее будешь.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 08:00

  Попаданец написав:
  _hunter написав:После введения "учета расходов" -- как и в мордоре -- будут и машины/квартиры: получить пару лямов, которые ты ни на что потратить не можешь -- то еще развлечение...

А кто вас заставляет лямы получать. Живите как все от зарплаты до зарплаты. Вот их эти проблемы не интересуют, не жизнь а сказка. Лесапед купи и катайся, никто слова не скажет, здоровее будешь.

Кто-то ответом промахнулся?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 08:07

  _hunter написав:
  grig90vic написав:Только при расчете в супермаркетах, а при покупке машины, квартиры....

После введения "учета расходов" -- как и в мордоре -- будут и машины/квартиры: получить пару лямов, которые ты ни на что потратить не можешь -- то еще развлечение...

Охотнік, ти тут как тут! )))

Ти реально суддя? Чого на форумі сторчиш цілими днями? :mrgreen:
Нема чим зайнятись?
change_pm
 
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