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Нові тарифи на електроенергію:
як вписатися в норму

Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 07:57

Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 жовтня тариф на електроенергію знизять.

Дивися повний текст Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 07:57

Да делайте что хотите, главное выключайте кондиционеры когда уезжаете в отпуск и не заряжайте персональную летающую тарелку, много жрет!!!
grig90vic
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