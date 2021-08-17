В Україні з 1 жовтня тариф на електроенергію знизять.
Дивися повний текст Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму.
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Додано: Чет 26 сер, 2021 07:57
Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму
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Дивися повний текст Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму.
Додано: Чет 26 сер, 2021 07:57
Да делайте что хотите, главное выключайте кондиционеры когда уезжаете в отпуск и не заряжайте персональную летающую тарелку, много жрет!!!
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