RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міністр фінансів: «Якщо у вас
немає накопичень у НПФ -...

Міністр фінансів: «Якщо у вас немає накопичень у НПФ -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 22:10

В Государственном накопительном фонде, все структуры государственного аппарата вплоть до пенсионных фондов в каждом районе и в ОТГ будут ?
tvd4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 101
З нами з: 04.04.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 22:48

  bukerman написав:а чем это лучше, чем просто иметь счет в банке, например?

Его невозможно "снять", но потерять с теми же условиями, что и счёт в банке.
Для чего с Привата и Ощада были сняты торговцами чужих собак гос гарантии(сохранения вкладов).
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8870
З нами з: 20.09.12
Подякував: 714 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:07

Всё просто: нынешняя пенсия, несмотря на название, пенсией не является, а является социальной взяткой для пожилых за правильное голосование на выборах, и средством манипулирования некоторыми категориями служащих, таких как сотрудники МВД, прокуроры, судьи и другие, т.е. те, которые всегда ходят под угрозой увольнения, после чего прощай хорошая пенсия в 45 лет.

Нынешнюю пенсию человек не зарабатывает. Её отбирают у работающих, и, не спрашивая, отдают тем, кто уже на пенсии. При этом обещают точно так же отбирать и в их пользу, когда придёт время (вот видим, что уже почти и не обещают).

При этом все расчеты пенсии не состоятельны, т.к. работающие, по факту, на содержание пенсионного фонда тратят гораздо больше, чем учитывается в расчетах. Недостача пенсионного фонда покрывается напрямую из бюджета за деньги именно работающих, и эти затраты ни в каких расчетах будущих пенсий не участвуют. Да и прямые выплаты тоже есть - за мобильную связь, за покупку автомобиля... Это всё тоже не поднимет вашу будущую пенсию ни на копейку, сколько бы денег вы туда не заплатили.

Настоящая пенсия - собственность гражданина, которую он, заработав, не потратил, а сохранил, которой может распоряжаться и передать её по наследству. Ничего из этого нынешние работающие не могут, у них просто силой отобрали бОльшую часть заработанного, и раздали кому ни попадя. Всё.

Но нынешнее государство хочет пойти ещё дальше. Оно хочет не только отбирать у работающих большую часть заработанного, но ещё и чтобы человек не мог потратить даже то, что осталось, а отложил на так называемую будущую пенсию. Разумеется, никто ни за что отвечать не собирается, и к моменту выхода на пенсию никакой "накопленной" части у большинства населения тоже не останется - кризисы, инфляция, нестабильность и банкротства сделают своё дело, а средства плавно перетекут к тем, кто ни в солидарной, ни в накопительной пенсии не нуждается вообще. Но наше население, к сожалению, купит любого слоника, и радостно проголосует за любую мразоту, достаточно раскрученную по телевизору.
M-Audio
 
Повідомлень: 2354
З нами з: 23.03.11
Подякував: 429 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 00:13

M-Audio Дался вам этот Зеленский... придираетесь к нему. Вся его историческая функция - создать политическое поле, при котором на следующих выборах у избирателей был бы реальный выбор (а не как при Порошенко, который зачистил списки аж до клоуна). За Зеленского голосовали не "За", а "Против Порошенко". И только третий президент после революции показывает куда страна пойдет на самом деле... и нам стоит пожалеть об огромных сроках правления президентов и потерянном времени наших жизней в ожидании третьего. Который с >50% вероятность снова окажется ставленником олигархов (так говорят учебники).
konsts1174
Аватар користувача
 
Повідомлень: 120
З нами з: 01.06.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міністр про податкову амністію: скоро не можна буде...
R2 » Сер 25 сер, 2021 09:17
8 1374
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 сер, 2021 12:49
rokko_fishtr
День фінансів: гроші «під подушками» українців,...
R2 » Сер 25 сер, 2021 17:34
4 263
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 сер, 2021 02:32
r_a_piskunov
Чи можливо стягнути аліменти, якщо боржник проживає за...
R2 » Суб 21 сер, 2021 19:14
2 369
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 сер, 2021 12:56
andrejtt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97187)
27.08.2021 00:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.