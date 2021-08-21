Міністр фінансів: «Якщо у вас немає накопичень у НПФ -...

Додано: Чет 26 сер, 2021 23:07

Всё просто: нынешняя пенсия, несмотря на название, пенсией не является, а является социальной взяткой для пожилых за правильное голосование на выборах, и средством манипулирования некоторыми категориями служащих, таких как сотрудники МВД, прокуроры, судьи и другие, т.е. те, которые всегда ходят под угрозой увольнения, после чего прощай хорошая пенсия в 45 лет.



Нынешнюю пенсию человек не зарабатывает. Её отбирают у работающих, и, не спрашивая, отдают тем, кто уже на пенсии. При этом обещают точно так же отбирать и в их пользу, когда придёт время (вот видим, что уже почти и не обещают).



При этом все расчеты пенсии не состоятельны, т.к. работающие, по факту, на содержание пенсионного фонда тратят гораздо больше, чем учитывается в расчетах. Недостача пенсионного фонда покрывается напрямую из бюджета за деньги именно работающих, и эти затраты ни в каких расчетах будущих пенсий не участвуют. Да и прямые выплаты тоже есть - за мобильную связь, за покупку автомобиля... Это всё тоже не поднимет вашу будущую пенсию ни на копейку, сколько бы денег вы туда не заплатили.



Настоящая пенсия - собственность гражданина, которую он, заработав, не потратил, а сохранил, которой может распоряжаться и передать её по наследству. Ничего из этого нынешние работающие не могут, у них просто силой отобрали бОльшую часть заработанного, и раздали кому ни попадя. Всё.



Но нынешнее государство хочет пойти ещё дальше. Оно хочет не только отбирать у работающих большую часть заработанного, но ещё и чтобы человек не мог потратить даже то, что осталось, а отложил на так называемую будущую пенсию. Разумеется, никто ни за что отвечать не собирается, и к моменту выхода на пенсию никакой "накопленной" части у большинства населения тоже не останется - кризисы, инфляция, нестабильность и банкротства сделают своё дело, а средства плавно перетекут к тем, кто ни в солидарной, ни в накопительной пенсии не нуждается вообще. Но наше население, к сожалению, купит любого слоника, и радостно проголосует за любую мразоту, достаточно раскрученную по телевизору.