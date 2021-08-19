Центри адміністративних послуг Києва почали приймати документи громадян не лише у паперовому, а й у цифровому вигляді – через застосунок "Дія".
Дивися повний текст У Києві центри адмінпослуг почали приймати е-паспорти у «Дії».
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Додано: Чет 26 сер, 2021 11:34
У Києві центри адмінпослуг почали приймати е-паспорти у...
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Дивися повний текст У Києві центри адмінпослуг почали приймати е-паспорти у «Дії».
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