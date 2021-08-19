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У Києві центри адмінпослуг
почали приймати е-паспорти у...

У Києві центри адмінпослуг почали приймати е-паспорти у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 11:34

У Києві центри адмінпослуг почали приймати е-паспорти у...

Пропонуємо до обговорення:
Центри адміністративних послуг Києва почали приймати документи громадян не лише у паперовому, а й у цифровому вигляді – через застосунок "Дія".

Дивися повний текст У Києві центри адмінпослуг почали приймати е-паспорти у «Дії».
R2
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