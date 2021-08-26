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Шмигаль розповів, на чому
робитимуть ставку у проєкті...

Шмигаль розповів, на чому робитимуть ставку у проєкті...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 16:24

Шмигаль розповів, на чому робитимуть ставку у проєкті...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд незабаром затвердить і передасть до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2022 рік. Ставку, зокрема, будуть робити на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії, економічного зростання.

Дивися повний текст Шмигаль розповів, на чому робитимуть ставку у проєкті держбюджету-2022.
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 16:24

Кабмин повторяет московский сценарий, распределения бюджета...львиная часть на содержание Верховной Рады,президента,армии,полиции,СБУ,НАБУ судейской братии
и т.д. в общем всех силовых ведомств,а вот что останется уже идёт на соцпрограммы
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