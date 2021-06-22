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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:55
А судьям по 100 000 пенсии хватает и ментам 40-летним, которым еще пахать и пахать. И на деребан хватает, на крадивныцтво, на аренду аппартаментов для депутатов-миллиардеров вроде корнацкого, на все хватает, не хватает только для всю жизнь проработавших стариков.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 27 сер, 2021 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:55
Re: Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...
а вакансии есть? кроме тех где надо пахать как конь за минималку и сверхвысококвалифицированных. Большинство вакансий службы занятости - фейк. Их годами не удаляют ради показателей. По факту вакансий дуля с маком а власть хочет чтобы все работали и платили взносы. Как маленькие дети.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:02
После армии/универа? -- не особо. Но пару/тройку годков попахав конь за минималку вполне можно получить необходимую сверхвысокуюквалификацию. Ну и не обязательно же на дядю пахать -- можно начать свой бизнесс и уже самому предлагать кучу высокооплачиваемый вакансий толпе народу без опыта работы
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