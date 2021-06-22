|
|
|
Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:04
Вначале уменьшают соцвзнос с 37% до 22%, убирают К=1,35 (35%) из пенсий уже назначенных, а потом у них денег на пенсии не хватает!
При "кровавом режиме" ср. пенсия составляла 50% от средней з/пл (1600 (200$) от 3200), а сейчас 3500 (130$) от 13000 з/пл.).
-
Alexnik
-
-
- Повідомлень: 192
- З нами з: 17.04.14
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:42
Faceless написав:
Gippo написав:Так почему бы сейчас правительству не подумать о молодых семьях и простимулировать рождение детей. Тогда через 20-25 лет как раз появятся новые работающие. Которые и будут кормить сегодняшних 40-летених.
Выплатами при рождении? Так таким способом стимулируется в первую очередь размножение люмпен пролетариев, потомственных получателей материальной помощи, а не работающих, которые будут создавать ВВП и наполнять бюджет и ПФ. Будь все так просто, проблема не стояла бы в таком количестве стран
Допомогу можна по різному, наприклад, зменшенням податків. Причому колись таке було на всю зарплату. Тепер 1,4 прож. мінімуму за дитину. Відповідно в кого +8 тис. грязними вже пролітає працівник навіть з 3-ма дітьми. Також в Європі і не тільки в ряді країн маса різних привілеїв сім'ям з дітьми. В нас зараз реально ганебні програми при жахливому дем. стані - 38 народжується на 100 померлих. Передбачаю будівники дикого капіталізму зараз найдуть масу аргументів проти, але якщо потім опиняться в абсолютно чужому етнічно-культурному середовищі, то нехай знають чому.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 4497
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 650 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:22
Alexnik написав:
Вначале уменьшают соцвзнос с 37% до 22%, убирают К=1,35 (35%) из пенсий уже назначенных
, а потом у них денег на пенсии не хватает!
При "кровавом режиме" ср. пенсия составляла 50% от средней з/пл (1600 (200$) от 3200), а сейчас 3500 (130$) от 13000 з/пл.).
Как это влияет на поступление новых денег в фонд?
Ну да -- уменьшают соцвзнос: почти половину ЗП отдавать на "прокорм" нынешних пенсионеров -- жирновато, кмк...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 4961
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 381 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:25
Надеятся в нашей жизни нужно только на себя. Следовательно и пенсию нужно делать себе самому, а не расчитывать на кого-то. В качестве инструмента для накоплений считаю лучшим инструментом: полис накопительного страхования жизни. Мои родители уже получили выплату в страховой компании. Уже давно приобрёл полис себе, жене и детям.
-
kulibov
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 27.08.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:21
Вопрос в "обратку", при чём прямым текстом:
- Сколько человек вынужден кормить каждый пенсионер Украины, пока те не смогут выбраться за пределы Украины?
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 8869
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 715 раз.
- Подякували: 883 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:26
_hunter написав:
После армии/универа? -- не особо.
а после 45 лет?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8369
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1519 раз.
- Подякували: 2179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:43
_hunter написав:
пару/тройку годков попахав конь за минималку вполне можно получить необходимую сверхвысокуюквалификацию. Ну и не обязательно же на дядю пахать -- можно начать свой бизнесс и уже самому предлагать кучу высокооплачиваемый вакансий толпе народу без опыта работы
Видно сразу теоретика
. На самом деле за сверхквалификацию тут никто не платит. И бизнес тоже не просто так открывается. Поэтому идет свал всех и вся отсюда.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5185
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 874 раз.
- Подякували: 1124 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:13
А давайте розглянемо це питання з числами
Виходячи з данних на 2020 рік, і смертностей у вікових групах на протязі останніх 30 років, я створив табличку,яка показує як буде змінюватись кількість населення з 2020 по 2050 роки , з урахуванням того скільки буде дітей(до 20 років) працездатних(20-60років) ,пенсіонерів (60+років)
Цифру в 60 років взяв тому що в мене не має можливості привести до 63 років, але з урахуванням того що військові,пожежники,міляція виходить на пенсію в 50+ років, то приблизно для усіх вийде 60 з якоюсь похибкою
_____ 2020 ___ летальність% ___ 2030 _____ 2040 _____ 2050
0-9 ___3987064 _____ 0,01% ___ 2805000 ___ 2503000 ___ 2500000
10-19 __4194133 ___ 0,03% ___ 3983077 ___ 2802000 ___ 2500000
20-29 __4578941 ___ 0,10% ___ 4183648 ___ 3973119 ___ 2800000
30-39 __6849855 ___ 0,30% ___ 4533152 ___ 4141811 ___ 3933388
40-49 __6079955 ___ 0,50% ___ 6644359 ___ 4397157 ___ 4017557
50-59 __5607145 _____ 1% ___ 5775957 ___ 6312141 ___ 4177299
60-69 __5286715 _____ 2% ___ 5046431 ___ 5198362 ___ 5680927
70-79 __2910402 _____ 4% ___ 4229372 ___ 4037144 ___ 4158689
80-89 __1632585 _____ 7% ___ 1746241 ___ 2537623 ___ 2422287
90+ ____291922 _____ 25% ____ 489776 ____ 523872 ____ 761287
Всього _41418717 ___ __ ____39437012 ___ 36426230 __ 32951434
Діти__ __8181197 ____ ___ __ 6788077 ____ 5305000 ___ 5000000
Працездатні _23115896 ______ 21137116 _ 18824229 _ __15128244
Пенсія __10121624 ___ ___ __ 11511819 ___ 12297001 __ 13023190
А тепер давайте прикинемо
1 Дітей стане на 3 млн менше...значить зменшиться кількість бюджетників які їх обслуговує - вчителі,інститути,дитячі садки
2 Людей стане менше на 8 млн ,значить стане менше бюджетників міліція,лікарі
3 Бюджетник отримує як три пенсіонера , тому скорочення бюджетників на 0,5 млн(сьогодні їх 2 млн ) дозволяє прогодувати 1,5 млн пенсіонерів(не збільшуючи податкового навантаження на працюючих)
4 Сьогодні при 23 млн працездатних - офіційно працює 12 млн(10 млн +2млн бюджетники)
Прогнозую що в 2050 році при 15 млн працездатних -офіційно буде працювати тих самих 12 млн , але (11 млн + 1 млн бюджетники)
От і виходить ,що при уважному розгляді питання - не все так страшно, хоча й не приємно
ПС
Діджіталізація,якщо зменшить ще на 0,5 млн бюджетників..то ситуація в 2050 буде аналогічна сьогоднішній.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 24878
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 2681 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|