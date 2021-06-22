Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...
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freelanc 1 По бюджетникам Загальної не знайдете - але по частинкам самі зможете зібрати Освіта,медицина, внутрішні справи - становлять 80% бюджетників від загальної кількості , а тому глянувши на їх кількість і середні зарплати (по галузі) зможете вивести середню по бюджету 2 По приватникам Тут складніше бо а - статистика не бере до уваги підприємців(підприємства) з кількістю до 10 осіб персоналу б - приблизно 1 млн підприємців працює на єдиномі і офіційно в них мінімалка. 3 Є галузі ,в яких як правило тільки приватники (сільське господарство, металургія, легка промисловість) - можете взяти інформацію звідти по алгоритму як з бюджетниками.
Как будет обстоять дело с инвалидами (в т.ч., минимальная пенсия / неработающие группы инвалидности), когда не то, что откладывать (про покупать-докупать что-то там или куда-то вносить-отчислять я, вообще, молчу), выжить бы на эти копейки ..?
inboxsolomon написав:мені здається скоро буде дефіцит пенсіонерів))
"На 2016 год в стране насчитывалось более 12 миллионов пенсионеров" "По состоянию на 1 января 2020 года в Украине было 11,3 миллиона пенсионеров" 01.01.21 11 130 954 01.04.21 11 052 849 (-78 105) 01.07.21 10 968 143 (-84 706)
Дефицита нет, но ускорение увеличения снижения есть.
budivelnik написав:А давайте розглянемо це питання з числами Виходячи з данних на 2020 рік, і смертностей у вікових групах на протязі останніх 30 років, я створив табличку,яка показує як буде змінюватись кількість населення з 2020 по 2050 роки , з урахуванням того скільки буде дітей(до 20 років) працездатних(20-60років) ,пенсіонерів (60+років), Цифру в 60 років взяв тому що в мене не має можливості привести до 63 років, але з урахуванням того що військові,пожежники,міляція виходить на пенсію в 50+ років, то приблизно для усіх вийде 60 з якоюсь похибкою
Давайте поточнимо. Укрстат дає +18 33959040, +60 10121624, відповідно діти (по закону до 18) 7459677. До 60 років ще маємо майже 1,5 млн. пенсіонерів по інвалідності та 0,6 по вислузі років. Припущу, що і силовиків-пенсіонерів до 60 років, виходячи з чисельності теперішньої і в попередні періоди не менше 0,5 млн. В той же час вже далеко не всі +60 отримують пенсію, а до 2028 таких буде ще менше і їм прийдеться чекати соціальної в 65 років. Так як частина молоді +18 продовжує навчання, то ще 1 млн. можемо відняти. Тому маємо оціночно менше 20 млн. умовно працездатного населення. Знову ж таки як рахувати і прогнозувати міграцію, а вона думаю буде досить високою.
Gippo написав:Так почему бы сейчас правительству не подумать о молодых семьях и простимулировать рождение детей. Тогда через 20-25 лет как раз появятся новые работающие. Которые и будут кормить сегодняшних 40-летених.
Допомогу можна по різному, наприклад, зменшенням податків.
Да, я именно это и имел в виду. Не про 10-20 тысяч каждому родившему. Я про развитие инфраструктуры, бесплатном хорошем образовании, качественной медицине и т.п. Да и хорошей зарплате. Почему бы и нет? По ценам на услуги и продукты мы до Европы успели же добраться. А у нас почему-то решением любой проблемы является внедрение очередного налога (
Gippo Поддерживаеміе государством образование и медицина помогли бы молодым парам не бояться заводить детей... в идеальном мире. НО! КПД использования бюджетных денег на всяческие "стройки - поддержки" порядка 10%! Т.е. на то, что мы описали надо в разы больше денег. Тут уж эффективней скидывать деньги с вертолета на сограждан - а дальше пусть крутятся сами.
kulibov написав:Надеятся в нашей жизни нужно только на себя. Следовательно и пенсию нужно делать себе самому, а не расчитывать на кого-то. В качестве инструмента для накоплений считаю лучшим инструментом: полис накопительного страхования жизни. Мои родители уже получили выплату в страховой компании. Уже давно приобрёл полис себе, жене и детям.
А я считаю, что копить на пенсию лучше всего в медных и алюминиевых чушках. Это супер надёжно.