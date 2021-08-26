Багато іноземних бізнесменів зацікавлені в тому, аби виставити Україну в негативному світлі.
Дивися повний текст Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних інвесторів.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:48
Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних інвесторів.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:49
"Украина – это страна фьючерсов" ... и зе президент знатно ректанулся.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:29
Президент Эстонии понятно разъяснила почему в Украину нельзя вкладывать деньги, у нас элементарно можно потерять бизнес, типичный пример в Затоке где те же эстонцы лишились всего вложенного, и такие случаи не единичны..
Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:01
Re: Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних...
Действенным есть всегда личный пример.
Пожалуйста уточните куда удачливый предприниматель Зеленский, официально собственник не прибыльных предприятий, "удачливо", снявший(вывевший) из Привата все средства, их "вложил"?
Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:13
Re: Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних...
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