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Зеленський пояснив, чим
Україна приваблює західних...

Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:48

Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних...

Пропонуємо до обговорення:
Багато іноземних бізнесменів зацікавлені в тому, аби виставити Україну в негативному світлі.

Дивися повний текст Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних інвесторів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:49

"Украина – это страна фьючерсов" ... и зе президент знатно ректанулся.
zarturags
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:29

Президент Эстонии понятно разъяснила почему в Украину нельзя вкладывать деньги, у нас элементарно можно потерять бизнес, типичный пример в Затоке где те же эстонцы лишились всего вложенного, и такие случаи не единичны..
livs375
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:01

Re: Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних...

Действенным есть всегда личный пример.
Пожалуйста уточните куда удачливый предприниматель Зеленский, официально собственник не прибыльных предприятий, "удачливо", снявший(вывевший) из Привата все средства, их "вложил"?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:13

Re: Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних...

Була б Україна інвестиційно привабливою, конкурувала б економічно з Естонією, а не Марокко Зображення
new-user
 
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