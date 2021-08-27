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Зеленський пояснив, чим
Україна приваблює західних...

Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:48

Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних...

Пропонуємо до обговорення:
Багато іноземних бізнесменів зацікавлені в тому, аби виставити Україну в негативному світлі.

Дивися повний текст Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних інвесторів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:49

"Украина – это страна фьючерсов" ... и зе президент знатно ректанулся.
zarturags
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:29

Президент Эстонии понятно разъяснила почему в Украину нельзя вкладывать деньги, у нас элементарно можно потерять бизнес, типичный пример в Затоке где те же эстонцы лишились всего вложенного, и такие случаи не единичны..
livs375
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:13

Re: Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних...

Була б Україна інвестиційно привабливою, конкурувала б економічно з Естонією, а не Марокко Зображення
new-user
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:57

Слова президента Эстонии распечатать и в рамку на стену. Каждый раз когда слышишь, что Украина на каком-то месте по привлекательности для инвестиций, смотрим на стену.
yegres
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:04

Начитаешьс я про этих воинов инвесторов,путающих свою шерсть с государственной, в телеграмм каналах например , все сразу становится на свои места - президент Эстонии права на 100%.
yegres
 
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