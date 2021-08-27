Багато іноземних бізнесменів зацікавлені в тому, аби виставити Україну в негативному світлі.
Дивися повний текст Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних інвесторів.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:48
Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних інвесторів.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:49
"Украина – это страна фьючерсов" ... и зе президент знатно ректанулся.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:29
Президент Эстонии понятно разъяснила почему в Украину нельзя вкладывать деньги, у нас элементарно можно потерять бизнес, типичный пример в Затоке где те же эстонцы лишились всего вложенного, и такие случаи не единичны..
Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:13
Re: Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних...
Була б Україна інвестиційно привабливою, конкурувала б економічно
Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:57
Слова президента Эстонии распечатать и в рамку на стену. Каждый раз когда слышишь, что Украина на каком-то месте по привлекательности для инвестиций, смотрим на стену.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:04
про этих воинов инвесторов,путающих свою шерсть с государственной, много информации в телеграмм каналах например , все сразу становится на свои места - президент Эстонии права на 100%.
Додано: Суб 28 сер, 2021 08:30
Що крали, крадуть і будуть красти - безумовно. А от про 20 років до ЄС вона може і помилятися в менший бік. Тому що наразі, як і усі 30 років до того, ми лише нарощуємо від них своє відставання.
Востаннє редагувалось new-user в Суб 28 сер, 2021 08:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 сер, 2021 08:39
Вони не просто не поодинокі, вони планово систематичні - від слова "система", яка гарантує тут монопольні статки, захист і недоторканість лише схваленому консенсусом обмеженому колу осіб. Решта приречені.
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