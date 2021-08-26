Возьмем в долг 100 000 грн. на закупку зерновых (пшеница) на 1.09.21. (первое сентября), вечером вернём 106 000 грн., Киевская обл., Богуслав.
Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
|
|
|
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:10
В долг 100 000 грн. на 1 день
Возьмем в долг 100 000 грн. на закупку зерновых (пшеница) на 1.09.21. (первое сентября), вечером вернём 106 000 грн., Киевская обл., Богуслав.
Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|