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В долг 100 000 грн. на 1 день

В долг 100 000 грн. на 1 день
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:10

В долг 100 000 грн. на 1 день

Возьмем в долг 100 000 грн. на закупку зерновых (пшеница) на 1.09.21. (первое сентября), вечером вернём 106 000 грн., Киевская обл., Богуслав.

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