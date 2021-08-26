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В «Нафтогазі» розповіли, як українці можуть зекономити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:15
Пропонуємо до обговорення:
Клієнтам необхідно подати заявку та стати комерційним клієнтом ГК «Нафтогаз України».
Дивися повний текст В «Нафтогазі» розповіли, як українці можуть зекономити 34% на платежах за газ
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:16
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