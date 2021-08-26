Клієнтам необхідно подати заявку та стати комерційним клієнтом ГК «Нафтогаз України».
Дивися повний текст В «Нафтогазі» розповіли, як українці можуть зекономити 34% на платежах за газ.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:15
В «Нафтогазі» розповіли, як українці можуть зекономити...
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Дивися повний текст В «Нафтогазі» розповіли, як українці можуть зекономити 34% на платежах за газ.
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