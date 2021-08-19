Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці
Дивися повний текст У Києві вже тестують швейцарські електрички (фото).
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:18
У Києві вже тестують швейцарські електрички (фото)
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Дивися повний текст У Києві вже тестують швейцарські електрички (фото).
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:18
От нахіба купувати це швейцарське лайно. Важко купити в українського виробника?
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